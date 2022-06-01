التنمية المحلية: عدم السماح لخروج الأقماح من محافظة لأخرى

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الاجتماع الذي عقدته الوزارة اليوم، تناول الجهود الكبيرة التي تقوم بها المحافظات على مدار اليوم لحث المزارعين على توريد الأقماح، لافتًا إلى أن الشرقية الأولى في توريد القمح، تليها المنيا ثم باقي المحافظات المصرية.

وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت عبر فضائية «DMC»، مساء الأربعاء، أن التواصل يومي مع وزراء التموين والزراعة؛ لتذليل العقبات المرصودة على الأرض، ومتابعة عملية توريد الأقماح على مدار الساعة، وعرض الموقف التنفيذي لها.

ولفت إلى أن هناك لجانًا مشتركة في الوحدات المحلية ووزارتي التموين والزراعة، تتابع عملية توريد الأقماح للأماكن الرسمية لها؛ الصوامع والشون والمطاحن، مشيرًا إلى مراجعة الكميات المستهدفة في كل محافظة يوميًا، من خلال غرفة عمليات الوزارة بالربط مع غرفة العمليات بمجلس الوزراء.

وذكر متحدث التنمية المحلية، أن الوزير اللواء محمود شعراوي، وجه باستمرار الحملات للأجهزة التنفيذية، بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى، لمنع تداول الأقماح خارج الإطار الرسمي، وتحرير محاضر للمخالفين والتعامل معهم بكل حزم وحسم.

وأشار إلى التأكيد على أهمية استلام المزارع لمستحقاته بعد توريد الأقماح، وتداول الأقماح من خلال المراكز الشرعية، وعدم السماح لخروج الأقماح من محافظة لأخرى؛ لعدم حدوث نوع من التصرفات غير المسؤولة خارج الإطار الرسمي.

ووجّه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المحافظين، بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم لمنظومة توريد الأقماح على أرض المحافظات، وتذليل المعوقات والمشكلات التي تواجه عملية التوريد مع المزارعين سواء في الصوامع أو أماكن التجميع أو الشون، بالتنسيق مع الجهات المعنية من مديريات التموين والزراعة وباقي الجهات الأخرى، وذلك في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لتوصيات وقرارات اجتماع مجلس المحافظين، أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.