إسدال الستار على عروض قزم مينورا بمسرح قصر ثقافة بورسعيد

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، العرض المسرحى "قزم مينورا" لفرقة بورسعيد القومية المسرحية بإقليم القناة وسيناء الثقافي.

ويقام العرض برئاسة الكاتب الصحفى محمد نبيل تأليف الكاتبة منى سلامة، إخراج محمد حمزة، أشعار طارق على، موسيقى و ألحان أحمد الناصر، ديكور د.حمدي عطية كيروجراف أحمد مجدي، ملابس و مكياج خلود أبو العينين.

وتدور أحداث تلك الرواية في عالم خيالي واقعي، تبدأ الرواية بجرائم غامضة وقاتل متسلسل، وحوادث غريبة تحدث، لتأخذنا بعدها إلي دهاليز وخبايا عالم أغرب، عن حكايات مجموعة من ذوات العين الواحدة، وكهوف، ومعارك، وقزم مينورا الذى لم يكد ينجو من الموت بأعجوبة حتى ترأت له بوضوح ألغاز هذا العالم العجيب الذي حبس بين جدرانه، أين المفر وكل خطوة يخطوها تغوص به في أعماق الخطر أكثر، وتلزمه بقوانين يشق عليه احتمالها.



ثم بعدها يستهل البطل رحلة البحث عن هويته المفقودة بصحبة تلك الثائرة العنيدة متقلبة المزاج، التي استودع فيها ثقته مضطرا، يعرف جيدا أن الوصول إلى الحقيقة سيدفعه إلى كشف الأسرار المخبأة في جعبة ماضيه، لكن عليه أن يتوخى الحذر، وألا يدع أحدا يعرف أنه يملك في رأسه أكثر من عين واحدة.