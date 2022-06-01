 مقتل جندي أردني وإصابة 2 آخرين من قوات حفظ السلام في هجوم مسلح بمالي - بوابة الشروق
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مقتل جندي أردني وإصابة 2 آخرين من قوات حفظ السلام في هجوم مسلح بمالي

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 1 يونيو 2022 - 6:08 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 يونيو 2022 - 6:08 م
صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، اليوم الأربعاء، بأن إحدى دوريات قوة الانتشار السريع مالي 2، وأثناء تنفيذ الواجب ضمن قوات حفظ السلام العاملة هناك، تعرضت لهجوم مسلح، أدى إلى مقتل الرقيب علي جمعة شحادة الجوابرة، وإصابة الرقيب صهيب صلاح قفطان الزعبي والرقيب أحمد حابس خليف القبلان.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، مساء الأربعاء، نعت القوات المسلحة الأردنية، الجندي الذي توفاه الله، سائلة الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وحُسن العزاء، وتمنت للمصابين الشفاء العاجل.

وتأتي مشاركة قوة الانتشار السريع الأردنية بمالي، في إطار مواصلة القوات المسلحة الأردنية عملها ومشاركتها قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة، في عمليات حفظ الأمن والاستقرار والسلام، وتقديم العون الإنساني للشعوب المتضررة في مختلف مناطق الصراع في العالم.

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