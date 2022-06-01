اليونان تسجل 5291 إصابة جديدة و17 وفاة بفيروس كورونا

سجلت اليونان، 5291 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و17 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى ثلاثة ملايين و453 ألفا 229، والوفيات إلى 29 ألفا و845.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا، إعطاء 21 مليونا و43 ألفا و225 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في اليونان حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.