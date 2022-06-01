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القضاء الموريتاني يحيل الرئيس السابق للمحاكمة

الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز
الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز
د ب أ
نشر في: الأربعاء 1 يونيو 2022 - 3:12 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 يونيو 2022 - 3:12 م

قرر قضاة التحقيق المختصين في الجرائم الاقتصادية والمالية بمحكمة العاصمة الموريتانية نواكشوط، اليوم الأربعاء، إحالة 12 شخصا إلى المحاكمة من بينهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

وامتنع القضاة عن إحالة شخصين للمحاكمة من بينهم وزير الاقتصاد والمالية السابق.

يأتي قرار القضاة بعد استكمال التحقيقات مع المتهمين بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع بناء على اتهامات وجهتها لهم النيابة اعتمادا على تقرير لجنة برلمانية حول ممارسات الفساد في عهد الرئيس السابق.

ويقول محامو الرئيس السابق، إن التهم والمتابعات لموكلهم ذات دوافع سياسية وقد وجهت له بعد قراره العودة لممارسة العمل السياسي بعد خروجه من السلطة.


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