محافظ الشرقية يعقد اجتماعا لمتابعة سير انتظام توريد القمح

عقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اجتماعًا اليوم الأربعاء، مع المهندسة فايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة التموين، والمهندس محمد خليفة، وكيل وزارة الزراعة، والعقيد محسن القلش، مدير مباحث التموين، والمستشار زكريا الشافعي، المستشار القانوني للمحافظة؛ وذلك لمتابعة سير انتظام أعمال توريد القمح للصوامع والشون المعدة لذلك.

والبالغ عددها 55 صومعة وبانكر وشونه مطورة حكومية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، أكد محافظ الشرقية، على أهمية التنسيق المتبادل بين الجهات المشاركة في موسم حصاد وتوريد القمح لهذا العام مع تشديد الرقابة والحملات التفتيشية المفاجئة والتصدي بحسم لمحاولات تخزين القمح دوت توريده للأماكن المخصصة له للوصول للمستهدف والحفاظ على مكتساب الدولة باعتباره مصدر أمن قومي وغذائي للمواطنين.

كما شدد المحافظ، على استمرار مراجعة كافة الحيازات الزراعية الخاصة بمحصول القمح والتأكد من قيام أصحابها بتوريد كميات القمح للصوامع والشون طبقا للمساحة المسجلة بالحيازة منعا للتلاعب ولضمان توريد القمح وتحقيق المستهدف، مشيرًا إلى أنه في حالة عدم التزام المزارعين بتوريد الأقماح يتم وقف البطاقة الزراعية مما يترتب عليه عدم صرف الأسمدة المخصصة لهم.

وأكد على وكيلة وزارة التموين بالمتابعة والمراقبة اليومية لعمليات استلام محصول القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك، وتذليل العقبات وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمزارعين.