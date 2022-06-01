أردوغان يتعهد ببدء عملية عسكرية ضد أهداف في سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع برلماني في أنقرة اليوم الأربعاء، إن " تركيا سوف تبدأ مرحلة جديدة لتأمين عمق 30 كيلومترا لحدودها مع سوريا".



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أردوغان القول " تركيا سوف تطهر تل رفعت ومنبج من الارهابيين" . وتسيطر ميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية السورية (واي بي جي )على المنطقتين.



وتعتبر أنقرة وحدات (بي واي جي ) منظمة إرهابية وتشتبه في أن لها صلات بالمتمردين المحليين. وتتهمها بمهاجمة قوات الأمن التركية في سوريا.



غير أن وحدات (بي واي جي )، المدعومة من الولايات المتحدة، تقول إنها تركز على قتال داعش المتطرف.



وتحاول تركيا دفع وحدات حماية الشعب إلى داخل سوريا ، إضافة إلى دفع المنتشرة منها على طول الحدود إلى داخل العراق.



وقال أردوغان إن العمليات العسكرية التركية سوف تستمر بشكل تدريجي في أجزاء أخرى من شمال سوريا دون تقديم تفاصيل.



وكان وزير الدفاع التركي خلوصي آكار قد قال أمس الثلاثاء إن بلاده لن تقبل بوجود إرهابيين على حدودها الجنوبية، مع شمال سوريا، وشدد على أنها مستعدة لأي مهمة بهذا الخصوص.



ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عنه القول: "لا نقبل بأي شكل من الأشكال تواجد الإرهابيين شمالي سوريا وجنوبي بلادنا، وسنواصل كفاحنا ضد الإرهاب بغض النظر عن الجهات التي تقف خلف الإرهابيين".



من جانبه، أكد وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو أن العملية ضرورية لبلاده، رغم معارضة بعض الدول بما في ذلك الولايات المتحدة.



وقال إن بلاده لا يمكنها أن تجلس وتشاهد تهديدات الإرهابيين في شمال سوريا، وأضاف أن إعلانات وقف إطلاق النار السابقة فشلت في وقف الهجمات ضد تركيا.