تختتم اللجنة الدستورية السورية، أعمال الدورة الثامنة للهيئة المصغرة، بعد غد الجمعة الثالث من يونيو الجاري في جنيف، بقيادةٍ وملكيةٍ سوريةٍ وبتيسير من الأمم المتحدة.

وتتكون اللجنة الدستورية ـ بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة ـ من المجموعتين الكبرى والمصغرة، حيث تتألف المجموعة الكبرى من 50 شخصا من الحكومة، و50 شخصا من المعارضة، و50 آخرين يمثلون المجتمع المدني.

أما المجموعة المصغرة فهي تضم 15 ممثلا عن الحكومة السورية، و15 ممثلا عن لجنة المفاوضات السورية و15 مشاركا من المجتمع المدني، يُعرفون باسم "الثلث الأوسط".

وكان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، "جير بيدرسون" قد التقى مؤخرا بالرئيسين المشاركين من جانب الحكومة والمعارضة، ثم التقى بوفد المجتمع المدني، برفقة الرئيسين المشاركين.

وأشار مكتب المبعوث الأممي - في تغريدة على تويتر - إلى أنه تمت مراجعة جدول الأعمال والموافقة على المبادئ الأربعة التي تواصل اللجنة مناقشتها على أن تنتهي منها في 3 يونيو الجاري.

وشملت هذه المبادئ التدابير القسرية الانفرادية من وجهة نظر دستورية؛ الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها؛ سيادة الدستور وموقف المعاهدات الدولية؛ والعدالة الانتقالية، ويستغرق مناقشة كل مبدأ يوماً واحداً.