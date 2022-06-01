«سيرام سيرا» الهندية تطلب استيراد الورق وكربونات الكالسيوم

وفد من الشركة يزور مصر وتوقعات بتصدير 300 كونتينر شهريا



أعربت شركة سيرام سيرا الهندية، عن رغبتها في استيراد كربونات الكالسيوم والورق من مصر، من خلال طلب تلقاه المكتب التجاري المصري في نيودلهي، بحسب المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة في بيان اليوم.

كما أكدت الشركة الهندية أنها تسعى للتواجد في السوق المصرية من خلال إنشاء مصنع في مجال الصناعات الكيماوية وتأجير قطعة أرض في المنطقة الحرة بالعين السخنة لبدء تخزين منتجاتها.

وقال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إنه جرى الترتيب لزيارة ممثلي الشركة الهندية، عددا من الشركات المنتجة والمصدرة لكربونات الكالسيوم والورق، والاتفاق خلال الاجتماعات على إرسال عينات من كربونات الكالسيوم للموافقة عليها وإرسال كونتينر تجريبي، متوقعا تصدير 300 كونتينر للشركة الهندية، بواقع 40 قدم شهريا.

وبحسب أبو المكارم، تم الاتفاق أيضا مع الشركة الهندية على دراسة إمكانيات السوق فيما يتعلق بمجال الورق، والتنسيق لعقد وكالة في مرحلة تالية.

يذكر أن صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة ارتفعت خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري (يناير-أبريل)، بنسبة ٢٩% لتصل إلى ٢.٦٨٩ مليار دولار، مقابل ٢.٠٧٩ مليار خلال الفترة نفسها من ٢٠٢١، بحسب تقرير المجلس التصديري للصناعات الكيماوية الصادر الأسبوع الجاري.

ووفقا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، سجلت صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة، نحو ٢١% من إجمالى الصادرات غير البترولية، ليتصدر القطاع المرتبة الأولى ضمن إجمالي الصادرات المصرية.