الكرملين ينفي معرفته بظروف مقتل صحفي فرنسي في أوكرانيا

أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أنه لا يملك معلومات عن ظروف مقتل الصحفي الفرنسي فريديريك لوكلير إيمهوف في أوكرانيا، في قصف نسب إلى القوات الروسية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف، لصحفيين: "لاستخلاص نتائج، يجب الحصول على معلومات مفصّلة عن مكان حدوث ذلك، في أي ظروف، ما هي الحقيقة، لكن لا نملك هذه المعلومات"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأشار إلى أن ذلك من اختصاص وزارة الدفاع، التي لم تعلّق بعد على الحادثة بعد يومين من تسجيلها.

وتصريح بيسكوف هو الأول لمسؤول روسي عن مقتل الصحفي الفرنسي فريديريك لوكلير إيمهوف العامل لدى قناة "بي اف ام تي في" الإثنين الماضي في شرق أوكرانيا بشظية في قصف اثر عملية إنسانية.

ولفتت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا في تغريدة على حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" إلى أن المراسل"قُتل بقصف روسي".

وأعلن مكتب المدعي العام الوطني الفرنسي لمكافحة الإرهاب، الإثنين الماضي، فتح تحقيق في جرائم الحرب بعد وفاة الصحفي.