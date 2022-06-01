ارتفاع حصيلة ضحايا العواصف في البرازيل إلى أكثر من 100 شخص

ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية في شمال شرق البرازيل إلى 100 شخص على الأقل.ولا يزال هناك 16 شخصا في عداد المفقودين في ولاية بيرنامبوكو، وفقا لما أعلنته هيئة الدفاع المدني البرازيلية عبر تويتر اليوم الثلاثاء.

وقالت السلطات أن نحو 6200 شخص لجأوا حاليا إلى مراكز استقبال، وأعلنت 24 بلدية في مدينة بيرنامبوكو الساحلية حالة الطوارئ.وتم تسجيل الوفيات منذ بدء العواصف يوم 25 مايو.

وواصل رجال الإطفاء وخدمات الطوارئ الأخرى البحث عن الأشخاص المفقودين الذين دفنتهم الانهيارات الطينية أو جرفتهم الفيضانات، وفقا لبوابة الأخبار البرازيلية "جي 1".

ووفقا لحكومة ولاية بيرنامبوكو، بلغ معدل هطول أكثر من 200 لتر في المتر المربع على منطقة ريسيفي الكبرى في غضون 24 ساعة.

وشهدت البرازيل العديد من الوفيات بسبب الانهيارات الأرضية والفيضانات في مختلف الولايات الاتحادات خلال الأشهر الأخيرة. ففي نهاية فبراير الماضي لقي أكثر من 200 شخص في بتروبوليس بمنطقة ريو دي جانيرو الجبلية.