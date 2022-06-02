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رقم تاريخي للأرجنتين وميسي بعد التتويج بكأس فيناليسيما 2022

محمد جلال
نشر في: الأربعاء 1 يونيو 2022 - 11:43 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 يونيو 2022 - 11:47 م

سجل منتخب الارجنتين رقم قياسي جديد بعد الفوز على نظيره الايطالي بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي أقيم على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية، لندن، ضمن مذكرة تفاهم بين الاتحادين الأوروبي وأمريكا الجنوبية.

ووصل منتخب الارجنتين للمباراة رقم 32 بدون هزيمة بعد الفوز على الارجنتين وتوج بلقب فيناليسما" والتي تجمع بطلي قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية.

ولم يتلق منتخب الأرجنتين هزيمة منذ الخسارة أمام البرازيل في نصف نهائي كوبا أمريكا 2019.

كما رفع ليونيل ميسي رصيده من الألقاب مع الأرجنتين إلى لقبين، ليصبح عدد ألقاب ميسي في مسيرته إلى 40.

وتعد هذه الهزيمة هي الأكبر لمنتخب إيطاليا من سبتمبر 2017 وكانت بنفس النتيجة بالخسارة 3-0 من إسبانيا، كما تعد هذه أول مرة لدوناروما يستقبل فيها 3 أهداف مع الأتزوري.


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