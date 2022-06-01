إصابات جدري القرود تتجاوز حاجز الـ100 في البرتغال

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت هيئة الصحة البرتغالية، اليوم الأربعاء، تسجيل 19 إصابة جديدة بجدري القرود ليصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 119 في بلد يمثل إحدى البؤر الرئيسية للانتشار الحالي للمرض.

وقالت الهيئة إن جميع الحالات المؤكدة للمرض الفيروسي الخفيف ظهرت لدى رجال تقل أعمار معظمهم عن 40 عاما، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري.

البرتغال وإسبانيا المجاورة وبريطانيا هي الدول التي يوجد بها معظم حالات جدري القرود في التفشي الحالي خارج مناطق في غرب ووسط إفريقيا التي يتوطن بها المرض.

وأكدت إسبانيا، الاثنين الماضي، 12 إصابة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 132.

ونقلت رويترز عن السلطات الصحية إن الحالات في البرتغال لا تزال قيد المتابعة لكن جميع المصابين في حالة مستقرة ولم يُنقل أي منهم إلى المستشفيات.