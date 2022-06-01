 الشورى السعودي يوافق على مشروع مذكرة تفاهم بشأن الخدمات البريدية للحجاج والمعتمرين المصريين - بوابة الشروق
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الشورى السعودي يوافق على مشروع مذكرة تفاهم بشأن الخدمات البريدية للحجاج والمعتمرين المصريين

مجلس الشورى السعودي . صورة أرشيفية
مجلس الشورى السعودي . صورة أرشيفية
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 1 يونيو 2022 - 5:16 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 يونيو 2022 - 5:16 م

وافق مجلس الشورى السعودي على مشروع مذكرة تفاهم بين مؤسسة البريد في المملكة والهيئة القومية للبريد في مصر، للتعاون في مجال الخدمات البريدية المقدمة للحجاج والمعتمرين المصريين.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس اليوم الأربعاء، عبر الاتصال المرئي برئاسة نائب رئيس المجلس مشعل بن فهم السُّلمي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وذكرت الوكالة أن الموافقة على مذكرة التفاهم جاء عقب تقديم لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تقريرها بشأن مشروع المذكرة تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة هزاع القحطاني.

كما وافق المجلس خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في السعودية ووزارة العدل في الجزائر، ومذكرتي تفاهم بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة ووزارة التحول البيئي المسؤولة عن النقل في فرنسا، الأولى حول التعاون الفني في مجال النقل السككي والثانية بشأن التعاون في مجال مستقبل النقل والابتكار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

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