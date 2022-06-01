جونسون يرفض الاستقالة بعد تداعيات فضيحة بارتي جيت

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن استقالته من منصبه تعتبر فعلا "غير مسؤول" بعد فضيحة "بارتي جيت"، بينما تواجه البلاد تحديات كبيرة مثل تكلفة المعيشة والحرب في أوكرانيا.

وأشار جونسون إلى أنه لا يزال في منصبه لأنه "لدينا ضغوطا ضخمة من الناحية الاقتصادية والتي يجب معالجتها بينما تستجيب بريطانيا أيضا لأكبر حرب في أوروبا منذ 80 عاما"، لافتا إلى أنه "تم انتخابه لتقديم أجندة تغيير ضخمة"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضاف: "لا يمكنني أن أرى كيف ستكون استقالتي فعلا مسؤولا في الوقت الحالي نظرا لكل ما يجري.. ببساطة لا يمكنني التخلي عن المشروع الذي بدأت فيه".

ونشرت جراي صورا لجونسون وهو يتناول النبيذ مع الموظفين وتحدّثت عن حفلات كانت تستمر أحيانا حتى ساعات الصباح الباكر علا خلالها صوت الموسيقى من جهاز كاريوكي.

وكشفت بأن بعض موظفي الأمن وعمال النظافة في داونينج ستريت كانوا محط سخرية لدى محاولتهم الاحتجاج على سلوك الموظفين.

وجاء التقرير بينما أظهرت صورة أخرى نشرتها صحيفة "ديلي ميرور" طاولة في داونينج ستريت (مقر رئيس الحكومة البريطانية) مليئة بالنبيذ وكعك الدونات. وقالت إن ذلك ترافق مع رسالة عبر "واتساب" موجّهة للموظفين جاء فيها "حان وقت رفع حاجز أمان كوفيد".