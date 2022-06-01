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توقعت هيئة الأرصاد الجوية في العراق، أن تسجل درجات الحرارة في البلاد 50 درجة مئوية، وهي نصف درجة الغليان.

وقالت الهيئة، في بيان، إنّ العراق يشهد موجة حارة، متأثرًا بالكتلة الهوائية الحارة للمنخفض الجوي الموسمي الحراري.

وأضافت أنّ درجات الحرارة سترتفع ما بين 4 و6 درجات مئوية في أيام الخميس والجمعة والسبت.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن الارتفاع بدرجات الحرارة سيكون ابتداءً من يوم غد الخميس، لتصل إلى 48 درجة في المنطقة الجنوبية، و47 في المنطقة الوسطى، و43 في المنطقة الشمالية.

ووفقا لبيان الهيئة، قد تسجل درجة الحرارة العظمى في العراق 50 درجة مئوية.

كما حذرت الهيئة من التعرض لأشعة الشمس بطريقة مباشرة في هذه الأيام لتجنب حالات الإعياء والأضرار الصحية.