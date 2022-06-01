الاتحاد الأوروبي يرحب بأول رحلة طيران تجارية بين صنعاء والقاهرة

رحب الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، بأول رحلة تجارية بين صنعاء والقاهرة منذ عام 2016.



وقال الاتحاد، في بيان صحفي اليوم، إن هذه خطوة أخرى لتعزيز الهدنة والسماح لليمنيين بالحصول على الرعاية الطبية والدراسة ولم الشمل مع أحبائهم.



وأشار إلى أن التوصل إلى اتفاق لفتح الطرق، خاصة في تعز (جنوب غربي البلاد)، أصبح أمراً أكثر أهمية.



وفي وقت سابق اليوم، انطلقت أول رحلة تجارية من مطار صنعاء إلى القاهرة بموجب الهدنة المعلنة، بعد توقف استمر لنحو ست سنوات.



وقال مصدر ملاحي، طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، "إن الطائرة نقلت 78 راكبا من مطار صنعاء إلى مطار القاهرة، معظمهم من المرضى".



وتعتبر هذه الرحلة السابعة من أصل 16 رحلة تضمنها الهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة.



ورعت الأمم المتحدة اتفاق الهدنة الموقعة بين الحكومة الشرعية، والحوثيين، والتي دخلت حيز التنفيذ مطلع إبريل الماضي، لمدة شهرين قابلة للتمديد، وتتضمن احدى بنودها تسيير رحلات تجارية محدودة من مطار صنعاء إلى القاهرة والأردن.



وتستمر الضغوط الدولية والأممية، من أجل الضغط على الحكومة والحوثيين للموافقة على تمديد الهدنة ، التي تنتهي يوم غد الخميس، شهرين اضافيين مع فتح الطرقات في مدينة تعز(جنوب غرب)، ومحافظات أخرى.