المستشار الألماني: المتقاعدون أيضا يستفيدون من حزم الدعم

نفى المستشار الألماني أولاف شولتس، صحة اتهامات بإهمال المتقاعدين في إجراءات الدعم التي أطلقتها الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة.

وقال شولتس، اليوم الأربعاء في مناقشة عامة في البرلماني الألماني (بوندستاج) حول ميزانية 2022: "بالمناسبة، يستفيد المتقاعدون أيضا من حزم الدعم المتعلقة بفواتير الكهرباء وخفض أسعار الوقود وتذكرة المواصلات العامة الشهيرة بقيمة 9 يورو".

وأضاف شولتس أن المعاشات سترتفع في الأول من يوليو المقبل على نحو كبير غير مسبوق منذ عقود، متابعا أن الفارق بين ​​مستوى المعاش التقاعدي والدخل خلال فترة العمل لن يقل في المستقبل عن 48%، وقال: "هذا إنجاز مهم لهذه الحكومة".

وواجهت الحكومة انتقادات بسبب حصر دعم الطاقة المقدم لمرة واحدة للفرد بقيمة 300 يورو على الأشخاص العاملين الخاضعين لضريبة الدخل، ما يعني عدم حصول المتقاعدين والطلاب والمتدربين على هذا الدعم.