بلينكن: ننظر في كل إمكانية لإخراج القمح والحبوب من أوكرانيا إلى الأسواق العالمية

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن العالم يواجه تحديًا بسبب انعدام الأمن الغذائي، منوهًا إلى المشكلات التي تواجهها الدول نتيجة لجائحة كورونا وتغير المناخ والنزاع الروسي الأوكراني.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أن «جائحة كورونا وتغير المناخ والأزمة الأوكرانية، حرمت الدول من المواد التي تنتجها سلة الغذاء العالمية»، لافتًا إلى انعكاس الأمر على ارتفاع أسعار السلع والمواد.

ونوه إلى معاناة 100 مليون نسمة من الفقر الغذائي قبل عدة سنوات من الآن، متابعًا: «هناك 40 مليون شخص يحتمل أن يعانوا من افتقار المواد الغذائية؛ نتيجة للعدوان الروسي، وهناك 25 مليون طن في الصوامع بالقرب من الموانئ الأوكرانية، لا يمكن نقلها بالسفن لأنها لا تستطيع الحركة».

وتوجه بتحية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على جهوده لإخراج السفن وإنهاء الحصار المستمر، مضيفًا: «ننظر في كل إمكانية لإخراج القمح والحبوب من أوكرانيا إلى الأسواق العالمية».