قوى عاملة النواب: خروج مصر من القائمة السوداء تعني مأمونية السوق

قال النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنّ خلو قائمة الحالات الفردية للدول المتهمة بمخالفة أحكام اتفاقيات العمل الدولية التى يطلق عليها "القائمة السوداء" من اسم مصر تعني أن سوق العمل آمن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" الذي يُقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى، مساء الثلاثاء، أن هذا الأمر يعني أن مصر ملتزمة بتنفيذ ما ورد بجميع الاتفاقيات الدولية التي عقدتها، وهي 67 اتفاقية دولية.

وأشار إلى أنّ التشريعات المصرية تتوافق مع هذه الاتفاقيات، وأحدثها قانون العمل الذي تم الانتهاء من مناقشته في مجلس الشيوخ، وهو الآن في مجلس النواب في انتظار المناقشة، لافتًا إلى تدارك أي قصور وردت في قانون العمل السابق.

ولفت إلى أنّ الدولة تولي اهتماما كبيرًا بالعامل المصري وتهيئة بيئة مناسبة للعمل، وتحقيق الأمان الوظيفي للمحافظة على الحقوق سواء للعامل أو صاحب العمل.

وأوضح أنّ ملف العمالة غير المنتظمة مُدرج على أجندة منصة الحوار الوطني وذلك لدمج هذه الفئة إلى سوق العمل الرسمي، مذكّرًا بتوجيهات القيادة السياسية في فترة جائحة كورونا بضرورة مساعدة العمالة لتضررها من الوباء.

وكان الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، قد صرّح بأنّ لجنة تطبيق الاتفاقيات «لجنة المعايير»، المنبثقة عن مؤتمر العمل الدولى فى دورته الـ110 المنعقدة بقصر الأمم بجنيف، ومبنى منظمة العمل الدولية، أكدت خلو اسم مصر من قائمة الحالات الفردية القائمة المختصرة أو الأخيرة التى تناقش فى المخالفات المنسوبة إليها أو فى مظاهر عدم الامتثال لمعايير العمل الدولية ، فى حين تضمنت القائمة دولا عربية وأفريقية، فضلا عن دول أخرى أعضاء بالمنظمة ويبلغ عددها 22 دولة.

وبحسب الوزير، فإن أسباب عدم إدراج مصر في القائمة القصيرة، تتمثل في الجهود التي بذلتها الوزارة في تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية والتى من بينها قرارات وزير القوى العاملة الصادرة فى عام 2022 بشأن الوساطة والمفاوضة الجماعية وحماية حق التنظيم، إلى جانب التطورات التشريعية المهمة التى حدثت فى مصر ومنها قانون المنظمات النقابية ومشروع قانون العمل والعديد من القرارات الوزارية التى تعزز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية كالقرارات الخاصة بتشغيل النساء أرقام 43 و 44 لسنة 2021 وإطلاق الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين فى العمل وتفعيل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي.