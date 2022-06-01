فوز مولودية وهران والنادي القسنطيني على شبيبة الساورة وسطيف بالدوري الجزائري

واصل فريقا شبيبة الساورة ووفاق سطيف نتائجهما الباهتة ببطولة الدوري الجزائري، عقب خسارتهما أمام مولودية وهران والنادي الرياضي القسنطيني، اليوم الأربعاء، في المسابقة.



وفاز مولودية وهران 2 / 1 على ضيفه شبيبة الساورة، في مباراة مؤجلة من المرحلة الرابعة والعشرين للبطولة، في حين تغلب النادي القسنطيني 1 / صفر على ضيفه وفاق سطيف في لقاء مؤجل من المرحلة السادسة والعشرين.



وعلى ملعب (الحبيب بوعقل)، بادر وهران بالتسجيل عن طريق باسم شاوطي في الدقيقة 11، قبل أن يضيف شريف صيام الهدف الثاني في الدقيقة 19، فيما تكفل عبدالجليل تقي الدين سعد، بتسجيل هدف الساورة الوحيد في الدقيقة 29.



وارتفع رصيد مولودية وهران إلى 42 نقطة في المركز الحادي عشر، في حين توقف رصيد شبيبة الساورة، الذي تلقى خسارته الثامنة في البطولة هذا الموسم، عند 54 نقطة، ليظل في المركز الثالث.



وفي اللقاء الآخر الذي أقيم على ملعب (الشهيد حملاوي)، تقمص وليد عرجي دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدف النادي القسنطيني الوحيد في مرمى وفاق سطيف، في الدقيقة 60.



ورفع النادي القسنطيني رصيده إلى 49 نقطة في المركز السادس، بينما توقف رصيد وفاق سطيف، الذي حقق فوزا وحيدا في لقاءاته الخمسة الأخيرة بالمسابقة، عند 47 نقطة في المركز التاسع.