دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، الحكومة إلى التحلي الشفافية بشأن الحوادث التي وقعت في استاد فرنسا قبل جلسة استماع منتظرة في مجلس الشيوخ لوزيري الداخلية جيرالد دارمانان والرياضة أميلي أوديا-كاستيرا.

ونقلت قناة (فرانس 24)، عن أوليفيا جريجوار المتحدثة الرسمية باسم الحكومة، قولها، إن "رئيس الدولة طالب الحكومة بالتحلي بالشفافية وكشف الوقائع ومقترحات حتى لا تتكرر وبتحسين القدرة على الرد"، مشددة على أن فرنسا دولة عظيمة قادرة على استضافة أحداث رياضية دولية كبرى.

وكان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قد نفى، في وقت سابق، الاتهامات التي وجهت له بالتخاذل في تنظيم نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقي ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، وأنه أقام نظام استقبال كبير غير كاف في ملعب "دي فرانس".

وأوضح الاتحاد أن عدد الأشخاص الذين ليس لديهم تذاكر أو بتذاكر مزورة بلغ 35 ألف شخص خلال المباراة النهائية، بينما اكتشفت بوابات الدخول إلى الملعب 2800 تذكرة مزورة وأثارت هذه الأرقام جدلا واسعا في فرنسا وبريطانيا على حد سواء.

وأدى هذا الوضع بحسب السلطات، إلى ازدحام شديد بالقرب من استاد فرنسا وفلتان وتدخل للشرطة لم يتسبب في وقوع إصابات خطيرة.