رئيس تنشيط السياحة يشارك في مؤتمر المسوقين في دورته السابعة بمدينة الجلالة

شارك عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، نيابة عن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المسوقين في دورته السابعة والذي تم انعقاده بأحد فنادق مدينة الجلالة بالعين السخنة وذلك بحضور العديد من خبراء التسويق، والبحوث التسويقية، وأساتذة الجامعات، والمتخصصين في فنون التسويق الحديث.



وخلال كلمته التي ألقاها أكد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي على أهمية التسويق بالنسبة للسياحة المصرية ودور المسوقين في تقديم صورة ذهنية إيجابية عن مصر بشكل عام مما يؤثر إيجابيا على السياحة المصرية، مضيفا أن السياحة تعد نشاطا إنسانيا ومسئولية مجتمعية.



كما أكد على ضرورة التعاون بين مختلف شركات السياحة والقطاعات ذات الصلة في مصر للترويج للسياحة المصرية مما يعود بالفائدة على المجتمع المصري ككل.



ودعا كافة الشركات إلى إبراز المقاصد السياحية والأثرية في مصر ضمن الأنشطة والحملات الترويجية لشركاتهم، وكذلك الدعوة إلى تنظيم الاجتماعات الدورية لشركاتهم في مختلف المدن المصرية، مشيدا بانعقاد مؤتمر المسوقين لهذا العام بمدينة الجلالة وتسليط الضوء على هذه المدينة الجديدة المتميزة.



كما قدم خلال المؤتمر عرضاً تقديمياً أوضح خلاله الخطوات التي اتخذتها وزارة السياحة والآثار لتبني أحدث الأساليب العلمية في دراسة وإعداد استراتيجية الإعلامية للترويج للمقصد السياحي المصري وإبرازه كمقصد متنوع ومختلف وشاب ونابض بالحياة وبالأنشطة والفعاليات المختلفة.