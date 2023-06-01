نشطاء جرينبيس يغلقون موقع بناء على طريق سريع في ألمانيا

أغلق نشطاء المناخ من منظمة جرينبيس (السلام الأخضر)المعنية بالدفاع عن البيئة اليوم الأربعاء موقع بناء على الطريق السريع "إيه 49" في ألمانيا.

ووفقا للمنظمة فقد شارك 33 ناشطا في الاحتجاج بالقرب من مدينة شفالمشتات بولاية هيسن، حيث وضعوا علامة (X) صفراء ارتفاعها حوالي 5 أمتار أمام إحدى الآلات العاملة في الطريق، وذلك للاحتجاج على إنشاء "المزيد من الطرق السريعة الضارة بالمناخ".

وذكرت الشرطة أن بعض النشطاء ربطوا أنفسهم بالسلاسل في آلات بالموقع أو ربطوا أيديهم ببعض عبر أنابيب في موقع البناء في وسط ألمانيا، رافضين مغادرة المكان لساعات.

وقال متحدث إن الشرطة اضطرت لقطع الأنابيب من أجل فصل المحتجين عن بعضهم البعض، مضيفا أنه لم يصب أحد في هذه العملية.

وأثار قطع الأشجار لتمديد الطريق "إيه 49 " المزمع في المنطقة احتجاجات حاشدة من نشطاء البيئة والمناخ.

وقالت لينا دونات من منظمة جرينبيس: "كل كيلومتر إضافي من الطريق السريع يدمر الطبيعة ويدفعنا بعيدا عن التنقل بأسلوب صديق للمناخ".

وتابعت "إننا بحاجة إلى تخطيط تنقل لا يطغى على الطبيعة والمناخ." وأضافت أنه بدلا من إنشاء "المزيد والمزيد من الطرق السريعة الأسمنتية"، من الضروري التوسع المستمر في شبكة السكك الحديدية.

ويعتزم وزير النقل الألماني فولكر فيسينج بناء ما يقرب من ألف كيلومتر من الطرق السريعة الإضافية. وبحسب جرينبيس، فإن مشاريع البناء المزمعة ستقطع 115 منطقة محمية.