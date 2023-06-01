الصين: استهداف المعلومات المضللة عبر الإنترنت الضارة بقطاع الأعمال

أشارت الجهة الرقابية على الأمن الإلكتروني في الصين إلى الحاجة لتحسين بيئة الإنترنت بالنسبة للشركات والعاملين بقطاع الأعمال، في محاولة لاستعادة استقرار سلاسل التوريد، وضمان الأمن الصناعي للبلاد وتعزيز اقتصادها، حسبما جاء في بيان حكومي اليوم الخميس.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن البيان أن إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية أبلغت بعض المسئولين التنفيذيين بالشركات خلال ندوة أنها ستستهدف المعلومات غير الصحيحة المنشورة عبر الإنترنت والتي تتعلق بالشركات والعاملين بقطاع الأعمال، وجعل الأمر أكثر يسرا لهم للإبلاغ عنها.



وتكثف الصين جهودها من أجل تطهير الإنترنت من الأخبار الكاذبة ومن الشائعات، إذ أغلقت في أبريل أكثر من 100 ألف حساب إلكتروني أساءت تمثيل مقدمي الأخبار والوكالات الإعلامية.