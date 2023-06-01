مفوض الحكومة الألمانية لمكافحة معاداة السامية يدعو لمكافحة معاداة اليهود في قطاع الثقافة

دعا مفوض الحكومة الألمانية لمكافحة معاداة السامية، فليكس كلاين، في ظل النقاشات الأخيرة حول العداء ضد اليهود في مجال الثقافة، لمكافحة مثل هذه الميول.

وقال كلاين لشبكة التحرير الصحفي بألمانيا في تصريحات تم نشرها اليوم الخميس: "الجدالات القائمة حول (وزيرة شؤون الثقافة) كلوديا روت يجب أن تكون سببا للتطرق لموضوع معاداة السامية سويا وتطوير استراتيجيات من أجل مكافحتها".

يذكر أن معرض "دوكومنتا" للفن الحديث الذي يقام في مدينة كاسل الألمانية شهد العام الماضي فضيحة تتعلق بمعاداة السامية؛ فكان قد تم تمويل المعرض من ميزانية وزارة روت. وكان قد اتهام روت بتجاهل تحذيرات سابقة من ميول معادية للسامية لدى عارضين إندونيسيين كانوا مشاركين بالمعرض.

ودعا كلاين الذي يعمل مفوضا للحكومة الاتحادية لأجل دعم الحياة اليهودية في ألمانيا ومكافحة معاداة السامية منذ عام 2018، لعدم ترك مكافحة كراهية اليهود للجالية اليهودية، وشدد على ضرورة أن "يشارك الجميع في ذلك".