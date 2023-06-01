الأمين العام للناتو يعتزم التوجه لتركيا قريبا في ظل الخلاف حول انضمام السويد للحلف

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" أنه يعتزم التوجه إلى تركيا "في المستقبل القريب" من أجل مناقشة استمرار حظر انضمام السويد للناتو.

وقال ينس ستولتنبرج، اليوم الخميس، على هامش اجتماع وزراء خارجية دول الناتو في أوسلو إنه تحدث هذا الأسبوع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي تمت إعادة انتخابه مؤخرا، وأكد أهمية أوجه التقدم التي تم تحقيقها.

وأوضح ستولتنبرج أنه سيتم خلال الزيارة تناول ضمان انضمام السويد للحلف بأقصى سرعة ممكنة، ولكنه لم يعلن عن موعد محدد للزيارة.

يذكر أن السويد تقدمت بطلب مع فنلندا في مايو من العام الماضي للانضمام لحلف الأطلسي في ظل الحرب الروسية ضد أوكرانيا. ورفضت تركيا ذلك منذ أشهر وبررت موقفها بعدم اتخاذ السويد جهد كاف ضد "المنظمات الإرهابية".

وفي المقابل تم قبول طلب فنلندا وأصبحت عضوا بالحلف منذ بداية أبريل الماضي.

يشار إلى أن انضمام عضو جديد لحلف الأطلسي يستلزم موافقة جميع أعضاء الحلف على ذلك.