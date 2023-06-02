ريال مدريد يتحدى جمهوره بشأن نجم تشيلسي

أفادت تقارير صحفية مساء الخميس، برغبة ريال مدريد في الاستعانة بمهاجم ألماني، لتعزيز صفوف الفريق الموسم المقبل.

وبدأ ريال مدريد يحضر للحياة بدون نجمه الفرنسي كريم بنزيما، الذي يفكر جديا في ترك الفريق، بعد حصوله على عرض مغر للانتقال إلى اتحاد جدة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ماركا"، فإن ريال مدريد، أبدى اهتماما كبيرا بضم نجم تشيلسي والمنتخب الألماني كاي هافيرتز.

وأضافت الصحيفة، أنه ورغم حالة الغضب التي اجتاحت جمهور ريال مدريد لسماعها نبأ الاهتمام بخدمات هافيرتز، حيث عبرت عن ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لن تتوقف إدارة النادي الملكي عن سعيها لضم اللاعب.

وقدم المهاجم البالغ من العمر 23 عامًا، جنبًا إلى جنب مع بقية زملائه في تشيلسي، موسما مخيبا للآمال أدى إلى عدد قياسي من الهزائم في تاريخ الفريق بالدوري الإنجليزي الممتاز، وإنهاء الموسم بالمركز الـ12، وسجل هافيرتز 9 أهداف فقط في 47 مباراة بكافة المسابقات.