مدرب الدفاع الحسني: الوداد سيهاجم الأهلي في القاهرة

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قال عبد الرحيم طالب، المدير الفني لفريق الدفاع الحسني الجديدي المغربي، إن فريق الوداد سوف يهاجم الأهلي في مباراة الذهاب بمصر، ولن يلعب على الدفاع طوال المباراة.

ويستضيف فريق الأهلي نظيره الوداد المغربي، على ستاد القاهرة يوم الأحد القادم، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري الأبطال، فيما ستواجه مواجهة الإياب في المغرب يوم 11 يونيو الجاري.

وأضاف عبد الرحيم في تصريحات تليفزيونية، أن فريق الوداد لديه ثقافة الفوز ولا يلعب على الدفاع في أي مباراة، ومستواه تحسن كثيرا مع المدرب الجديد.

وتابع: «مباراة الأحد ستكون صعبة على الفريقين، والأكثر تركيزًا خلال أحداث اللقاء سيفوز»

وأتم: "حمزة الهنوري من أفضل اللاعبين في الدوري المغربي، ولو انضم للأهلي سيصنع الفارق مع الفريق".