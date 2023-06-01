 وزيرة خارجية ألمانيا: لا يمكن لدولة في حالة حرب الانضمام للناتو - بوابة الشروق
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وزيرة خارجية ألمانيا: لا يمكن لدولة في حالة حرب الانضمام للناتو

أوسلو (د ب أ)
نشر في: الخميس 1 يونيو 2023 - 12:25 م | آخر تحديث: الخميس 1 يونيو 2023 - 12:25 م

في ظل النقاش حول رغبة أوكرانيا بالانضمام السريع لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك حدودا واضحة لهذا الأمر.

وقالت بيربوك اليوم الخميس، خلال اجتماع وزارء خارجية دول الناتو في أوسلو إنه تسري "سياسة الباب المفتوح"، وأضافت في الوقت ذاته أنه من الواضح "أنه لا يمكننا التحدث عن عضوية جديدة لدولة في حالة حرب".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ناشد دول الحلف تمهيد الطريق لانضمام بلاده للناتو خلال القمة القادمة المنتظرة في يوليو المقبل.

وبرر زيلينسكي أمنيته بأنه قلما يساهم أحد حاليًا في الأمن الأوروبي-الأطلسي أكثر من الجنود الأوكرانيين.


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