أبو الغيط: هناك ملامح لظهور حرب باردة جديدة بين الصين وأمريكا والعالم الغربي

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن «الوضع الدولي بالغ الخطورة؛ بسبب الاحتدام في العلاقة بين قوة نووية (روسيا) وحلف شمال الأطلسي «الناتو».

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن «هناك ملامح لظهور حرب باردة جديدة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية والعالم الغربي».

وأكمل: «أثق أن جميع الدول العربية ترصد هذا التطور في العلاقات الدولية، وترصد أن هذا الوضع الدولي لن ينتهي غدًا أو الأسبوع المقبل، بل سيبقى معنا لفترة ممتدة من الزمن».

وشدد على أهمية اتحاد الدول العربية وحركتها سويًا وأن يجمعها فكر واحد، عندما ترصد هذا الوضع الدولي، مضيفًا: «فكر أننا لا نتدخل في نزاعاتكم وصراعاتكم لأن المصالح تتطلب هذا، وكعرب نجحنا في هذا طوال فترة 2023 و2022».

واستطرد: «من تابع الأداء العربي في مواجهة الحرب، التي بدأت 24 فبراير لعام 2022، يجد أن العرب أرسلوا وفدًا وزاريًا من عدد كبير من وزراء الخارجية وأمين الجامعة إلى كل من موسكو للقاء الروس، وبولندا للقاء الأوكرانيين، واستمعنا لوجهات النظر ونقلنا وجهات نظرنا».

وأشار إلى استقبال الجامعة العربية لوزير خارجية روسيا سيرجي لافروف، شهر أغسطس الماضي، فضلًا عن مخاطبة مستشار الأمن القومي الأوكراني لمجلس مندوبي الجامعة، مختتمًا: «العرب تفهموا أن مصالحهم تفرض عليهم ألا ينحازوا إلى هذا الطرف أو ذاك، ولهم مواقف فيما يتعلق بالمبدأ».