الأرجنتينية سيليستي ساولو أول امرأة تترأس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية

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عينت الأرجنتينية سيليستي ساولو، رئيسة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، وذلك بحسب ما أفادته وكالة «رويترز» للأبناء.

وقال متحدث باسم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO)، إن «ساولو» عينت رئيسة لوكالة الأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة اليوم الخميس، بعد تغلبها على 3 مرشحين آخرين، من بينهم واحد من الصين.

وتولت الأرجنتينية في السابق، منصب نائب رئيس المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرًا لها، ومدير خدمة الأرصاد الجوية في الأرجنتين.

وتعد سيليستي ساولو أول امرأة تترأس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بحسب ما أفادته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وقال المتحدث باسم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إن «ساولو» حصلت على أغلبية الثلثين المطلوبة من الدول، في الجولة الأولى من التصويت.