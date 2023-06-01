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مسئول استخباراتي روسي: الغرب يدفع مولدوفا إلى الحرب في أوكرانيا

د ب أ
نشر في: الخميس 1 يونيو 2023 - 3:18 م | آخر تحديث: الخميس 1 يونيو 2023 - 3:18 م

أعرب مسؤول استخباراتي روسي بارز، عن انزعاجه من اجتماع نحو 50 زعيما أوروبيا في مولدوفا.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن رئيس جهاز الأمن الروسي الاتحادي الكسندر بورتنيكوف القول، اليوم الخميس: "أوكرانيا أصبحت جسرا للحرب ضد روسيا". وأضاف: "الغرب يدفع مولدوفا  للمشاركة في الصراع الأوكراني".

ويشار أن مولدوفا، التي يبلغ تعداد سكانها 2.6 مليون نسمة، وتترأسها مايا ساندو، تدعم أوكرانيا بوضوح في حربها مع روسيا.

وقد اشتكت ساندو أكثر من مرة مؤخرا من التدخل ومحاولات الانقلاب من جانب الاستخبارات الروسية في بلادها.

ويشار إلى أن مولدوفا من أفقر الدول في أوروبا، وتعاني من الاضطراب السياسي. ويذكر أن روسيا طالما كان لها نفوذ كبيرا في مولدوفا، خاصة في منطقة ترانسنيستريا المنفصلة، حيث يتمركز الجنود الروس منذ التسعينيات.

وحذر مراقبون دوليون من أن موسكو قد تستخدم الاضطرابات في المنطقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا كذريعة لتصعيد الوضع.

وقال بورتنيكوف اليوم إن الغرب يحرض مولدوفا للقيام "بتطهير عرقي عنيف في ترانسنيستريا".


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