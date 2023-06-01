قال جمال مصطفى محمود، شاهد عيان على حريق كوم أمبو بأسوان، إنه يقطن في الدور الخامس بالعمارة المجاورة للمحال التجارية التي اشتعلت فيها النيران داخل شارع الأحذية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أنه فوجئ في التاسعة من صباح يوم الحادث، بصوت صراخ المواطنين في الشارع وهروبهم من الحريق.

وذكر أنه فتح شرفة منزله وفوجئ بالنيران مشتعلة، مضيفًا: «النار انتقلت من المحل الذي اشتعلت فيه للمحلات المجاورة ثم إلى الوحدات السكنية، وفي ثواني وصلت للسطح.. لكن الحمد لله ربنا سلم».

وأوضح أن الحارة التي شهدت الحريق متفرعة من شارع بورسعيد العمومي، قائلا إن المحلات الموجودة عبارة عن أكشاك خشبية؛ الأمر الذي ساهم في سرعة انتشار النيران.

وأضاف أنها المرة الثالثة التي يقع فيها حريق مماثل، موضحًا أن النيران اشتعلت بالقرب من المنطقة في فبراير لعام 2022، واشتعلت في أحد الأكشاك منذ حوالي 10 سنوات؛ لكن التعامل مع الحريق كان سريعًا.

ودفعت قوات الحماية المدنية بدائرة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، صباح يوم الأربعاء، بـ 5 سيارات إطفاء إلى شارع الأحذية؛ للسيطرة على الحريق الذي اندلع في أحد المحال وامتد بشكل كبير في المنطقة المجاورة.

وانتشرت النيران داخل الشارع بأكمله، حتى تسببت في احتراق 5 شقق سكنية بإحدى العمارات السكنية المجاورة، ولم يسفر الحريق عن أي أصابات أو خسائر في الأرواح.