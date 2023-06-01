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عقد قران ولي العهد الأردني في قصر زهران

أ ش أ
نشر في: الخميس 1 يونيو 2023 - 7:14 م | آخر تحديث: الخميس 1 يونيو 2023 - 7:14 م

عقدت، مساء اليوم الخميس، مراسم حفل عقد قران ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الآنسة رجوة خالد السيف، في قصر زهران.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبدالله كانا قد وصلا إلى قصر زهران وسط عمّان الذي يحتل مكانة اجتماعية لدى العائلة الهاشمية، مع معزوفات تطلقها فرقة القوات المسلحة وموسيقاتها.

واستقبل الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا الضيوف، حيث يحضر مراسم عقد القران قرابة 150 شخصا من أفراد العائلة الهاشمية وضيوف الأردن من قادة دول وأولياء عهد وشخصيات من دول شقيقة وصديقة.

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