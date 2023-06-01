ندوة لتوعية العاملين بالمنطقة الأزهرية بجنوب سيناء بأهمية التأمين الصحي الشامل

نظمت هيئة الاعتماد والرقابة الصحية فرع جنوب سيناء، اليوم الخميس، ندوة تثقيفية للتوعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل وأهميتها لتقديم خدمة صحية بمعايير عالمية، وذلك بالتنسيق مع منطقة جنوب سيناء، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وتحت إشراف الدكتور محمد عبد الحي، مدير عام فرع الهيئة بجنوب سيناء.

وقال الدكتور أحمد طه، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إن جرى تنظيم الندوة بهدف التعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل والامتيازات الخاصة بالمنظومة، والتعريف بهيئات التأمين الصحي الشامل الثلاث ودور كل هيئة، والإجابة على استفسارات العاملين بالمنطقة الأزهرية الخاصة بأهمية المنظومة، وكيفية الاشتراك فيها.

وأكد أن الندوة تعد ضمن الندوات التوعوية المجتمعية الجاري تنظيمه للتعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل بحضور قامة من المتخصصين في هذا المجال، ومنهم أشرف الأنصاري مسئول الرقابة الإدارية، وأحمد هلال المنسق الميداني، ومحسن ثروت مسئول الإحصاء، ومحمد ماهر العرفي مسئول المعلومات، وحضور الشيخ سعيد خضر رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بجنوب سيناء، والشيخ مضر عبد السميع وكيل المنطقة الأزهرية، وسمير حسن أبو العينين مدير إدارة الشئون القانونية بمنطقة الأزهر.

من جانبه أكد الشيخ سعيد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، حرص الأزهر الشريف برئاسة الشيخ أحمد الطيب، أهمية إعلام المجتمع بأهمية منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار إلى أن أمر الإعلام موجود في الدين الإسلامي، حين قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "أذن يا بلال، وفي القرآن: "وأذن في الناس بالحج"، ورحب بالتعاون المثمر بين فرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية ومنطقة جنوب سيناء الأزهرية خلال الفترة المقبلة.