سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد



تشارك الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في منتدى الاستدامة والعمل الحكومي تحت شعار "الاستدامة والعمل الحكومي: "إدارة الاقتصاد الأخضر في الدول العربية"، وذلك يوم الاثنين المقبل بالقاهرة.

وسيمثل أحمد أبو الغيط ــ الأمين العام لجامعة الدول العربية في هذا المنتدى السفير أحمد رشيد خطابي ــ الأمين العام المساعد ــ رئيس قطاع الإعلام والاتصال.

ويتميز هذا المنتدى بمشاركة نخبة من الأكاديميين وكبار الخبراء والمختصين ورائدات ورواد الأعمال من خلال ثلاث جلسات حوارية حول الابتكار في صنع السياسات المستدامة، المدن الذكية وحلول الاستدامة، إدارة الاقتصاد الأخضر في الدول العربية.

وسيتم عرض شريط حول تقييم الوضع الحالي للبلدان العربية في مرحلة التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وسيشهد المنتدى إطلاق تقرير حول "حالة الحكومات العربية - الاستدامة والحكومة الخضراء" وإصدار مجموعة من التوصيات حول أفضل السبل للنهوض بالاقتصاد الأخضر في المنطقة العربية بشراكة بين مختلف الفاعلين الحكوميين والخواص ومنظمات المجتمع المدني.