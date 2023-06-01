الرئيس الأوكراني يصل مولدوفا لحضور قمة أوروبية

وصل الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إلى مولدوفا اليوم الخميس لحضور قمة للقادة الأوروبيين.

وكان زيلينسكي، الذي استقبلته رئيسة مولدوفا مايا ساندو لدى وصوله، قد قال في وقت سابق عبر تطبيق تيلجرام، إنه يعتزم لقاء قادة آخرين بصورة منفردة، حيث من المتوقع أن يطالب بالحصول على مزيد من الدعم لبلاده.

ويجتمع نحو 50 مسؤولا أوروبيا في بلدة بولبواكا، على بعد 20 كيلومترا من الحدود الأوكرانية، لمناقشة قضايا الطاقة والاتصال والأمن في القارة.

وفي ظل عدم دعوة روسيا وبيلاروس للقمة، من المرجح أن تركز المناقشات على الحرب الروسية ضد أوكرانيا وتداعياتها.

وتأتي قمة اليوم في أعقاب مبادرة قادتها فرنسا العام الماضي لجمع قادة الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والدول غير الأعضاء في براغ لمناقشة التحديات السياسية الحالية.