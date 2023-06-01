الكرملين: العلاقات الروسية السعودية بناءة وتقوم على التفاهم المتبادل

أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديميتري بيسكوف، أن العلاقات الروسية السعودية بناءة وتقوم على التفاهم المتبادل.

وقال بيسكوف، في تصريح للصحفيين، اليوم الخميس، رداً على سؤال حول كيفية تقييم العلاقات بين روسيا والسعودية قبل انعقاد قمة "أوبك+" المقبلة، إن:"علاقات موسكو والرياض بناءة وتقوم على التفاهم والاحترام والثقة المتبادلة".

يُذكر أن فيينا ستشهد في 4 يونيو الجاري اجتماعاً لتحالف "أوبك+" لاتخاذ قرار بشأن سياسة النفط في المستقبل وتحديد مسار العمل في سوق النفط.

وكانت السعودية ومنتجون آخرون في "أوبك+" قد أعلنوا عن تخفيضات طوعية مفاجئة في الإنتاج في شهر أبريل الماضي؛ أدت إلى ارتفاع الأسعار بعد ركود قادته مخاوف من حدوث أزمة مصرفية وتراجع على الطلب.

وفي السياق نفسه، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، إن روسيا تدعم توسيع مجموعة "بريكس"، وانضمام السعودية إليها وتبذل الجهود لتسهيل عملية انضمام الأعضاء الجدد.

وأضاف ريابكوف، عشية اجتماع وزراء خارجية بريكس في جنوب أفريقيا، أن:" بريكس هي أحد مراكز جذب الاهتمام للعالم متعدد الأقطاب"، لافتا إلى أن هناك عددا كبيرا من الدول تبدي اهتمامها للانضمام إليها، ووضع آلية تسمح بالتعاون مع المجموعة في القطاع العملي والسياسي.

وأوضح أن هناك بعض الدول القوية ومن بينها السعودية التي تهتم بالانضمام إلى بريكس، قائلا إنه لا شك في دعم موسكو لذلك، والتي ستبذل قصارى الجهود لعدم إطالة أمد وضع معايير للمجموعة من أجل قبول الأعضاء الجدد".