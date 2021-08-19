مصادر فلسطينية: وفدان من حماس والجهاد يتوجهان من غزة إلى مصر

غادر وفدان من حركتي حماس والجهاد الإسلامي قطاع غزة، اليوم الخميس، إلى القاهرة للقاء مسؤولين مصريين، بحسب ما أفادت مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر أن وفدي حماس والجهاد غادرا قطاع غزة عبر معبر رفح البري في طريقهما إلى مصر؛ لبحث تطورات الأوضاع الفلسطينية لاسيما تفاهمات وقف إطلاق النار مع إسرائيل في القطاع.

وذكر المكتب الإعلامي للجهاد، في بيان مقتضب، أن وفدا يضم أعضاء المكتب السياسي وعدد من قيادات الحركة غادر قطاع غزة إلى القاهرة.

وتحدثت مصادر إعلامية في الساعات الأخيرة عن تلقي رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية دعوة لزيارة القاهرة دون أن تعلق الحركة رسميا على ذلك.

ورعت مصر في 13 من الشهر الماضي اتفاقا لوقف إطلاق النار؛ لإنهاء جولة توتر بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة استمرت خمسة أيام وبدأت بغارات استشهد فيها ثلاثة من قيادات الجهاد الإسلامي.

واستشهد 33 فلسطينيا بينهم خمسة أطفال وثلاث سيدات ومسنان و11 من قادة وعناصر الجهاد الإسلامي؛ جراء هجمات إسرائيل على قطاع غزة، في مقابل مقتل شخصين في إسرائيل بفعل إطلاق قذائف صاروخية من القطاع.