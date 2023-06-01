تقرير: عدد العاملين من خارج الاتحاد الأوروبي في بريطانيا يفوق نظرائهم الأوروبيين



أظهر تحليل أجرته صحيفة "جارديان" البريطانية، مؤخرا، أن عدد العمال من خارج الاتحاد الأوروبي في بريطانيا عام 2022 تجاوز نظرائهم من دول الاتحاد الأوروبي لأول مرة، وذلك بمتوسط 2.7 مليون مقابل 2.5 مليون عامل، مما يشير إلى تأثير كل من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" والأحداث الدولية على أنماط الهجرة.

وأوضح التحليل أن القطاعات المختلفة التي اعتمدت في السابق على عمال الاتحاد الأوروبي، مثل الإقامة والخدمات الغذائية، والإدارة، والبيع بالجملة، وتجارة التجزئة وإصلاح المركبات، قد تحولت نحو الموظفين من خارج الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

فيما لا تزال قطاعات أخرى مثل الزراعة والغابات وصيد الأسماك تعتمد على عمال الاتحاد الأوروبي، لكنها شهدت تغييرات تمثلت في حوالي 1 من كل 7 أشخاص كانوا يعملون في هذه القطاعات من مواطني الاتحاد الأوروبي.

وارتفعت نسبة العمال من خارج الاتحاد الأوروبي إلى 6%، مقارنة بـ 2% في 2019 و 1% قبل استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت مديرة مرصد الهجرة بجامعة أكسفورد البريطانية، مادلين سومبشن، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ساهم في التحول بقرارات مثل نظام تأشيرة العمل للعاملين في مجال الرعاية وتحرير قواعد العمل بعد الدراسة للطلاب الدوليين، ولكن "هذا بالتأكيد ليس الشيء الوحيد".

وأضافت سومبشن أن توقعات ما قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أشارت إلى أن الصناعات التي اعتمدت في السابق بشكل كبير على عمال الاتحاد الأوروبي "ستكافح لتوظيف عمال مهاجرين لأن معظم الوظائف لا تعتبر مؤهلة لنظام الهجرة".

وأكملت: "لكن الواقع كان مختلفا تماما، وزادت جميع الصناعات الرئيسية من توظيف العمال من خارج الاتحاد الأوروبي بشكل حاد في كثير من الأحيان؛ وكان هذا بسبب وصول المزيد من المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا في طرق غير عملية تسمح لهم بالعمل في أي وظيفة، وربما أيضا توظيف لأفراد أسر حاملي التأشيرات أو الطلاب الدوليين، الذين يسمح لهم بالعمل بدوام جزئي أثناء دراستهم".

ووفقا للجارديان، أوضحت بيانات هيئة الضرائب والمدفوعات والجمارك في بريطانيا، أنه قبل عام 2020، كان ثلثا العمال الأجانب في قطاعي الضيافة والخدمات الإدارية، بالإضافة إلى نصف العاملين في مجال البيع بالجملة وتجارة التجزئة للمركبات وإصلاحها وقطاع التعدين من مواطني الاتحاد الأوروبي، والآن يشكلون أقل من نصف العمال غير المولودين في بريطانيا.

وفي صناعة العقارات والقطاع المهني والعلمي، كان تكوين القوى العاملة الدولية قريبا من 50:50 قبل عام 2020، فيما يشكل العمال من خارج الاتحاد الأوروبي الآن 55٪ من الإجمالي، مع زيادة حادة منذ بداية عام 2021.

وبين عامي 2019 و2022، نما عدد المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي العاملين في التصنيع بنسبة 23% مقارنة بانخفاض متزامن بنسبة 5% بين موظفي الاتحاد الأوروبي، أما عن قطاع الفنون والترفيه كانت الزيادة 13% مقابل انخفاض بنسبة 12% في عدد عمال الاتحاد الأوروبي.

كما زادت نسبة العمال الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي في مجال الصحة من 10% من إجمالي القوى العاملة في عام 2019 إلى 14% في ديسمبر 2022.

ويظهر التحليل أن عدد العمال من خارج الاتحاد الأوروبي قد ارتفع بشكل مطرد منذ عام 2014، وهو العام الأول الذي تتوفر عنه البيانات، لكنه تسارع منذ بداية عام 2021 ليصل إلى ما يقرب من 3 ملايين بحلول ديسمبر 2022، بزيادة قدرها 40% في عامين.

وظل عدد عمال الاتحاد الأوروبي مستقرا خلال نفس الفترة مع زيادة بنسبة 1% فقط بين ديسمبر 2020 وديسمبر 2022، بالتزامن مع نهاية حرية التنقل في نهاية عام 2020.