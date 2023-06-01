المكسيك تعتزم إطلاق تطبيق إلكتروني لمعالجة طلبات اللجوء الأسبوع المقبل

ذكرت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، أن المكسيك ستطلق تطبيقا إلكترونيا، الأسبوع المقبل، لتسريع عملية اللجوء في ظل معدلات قياسية لطالبي اللجوء، وذلك على الرغم من مواجهة تطبيق أمريكي مشابه انتقادات حادة بسبب أعطال وصعوبة في الاستخدام.

وقال أندريس راميريز، رئيس وكالة مساعدة اللاجئين المكسيكية، لشبكة "سي.إن.إن"، إنه يعتقد أن التطبيق ضروري لإدارة عدد هائل من طلبات اللجوء في مكسيكو سيتي، مضيفا: "لدينا عدد كبير جدا من الأشخاص لا يمكننا التعامل معه".

وقال راميريز، إنه لأول مرة في تاريخ الوكالتهة، تستقبل خلال أول 18 يومًا من شهر مايو، طلبات لجوء في مكسيكو سيتي أكثر من مدينة تاباتشولا جنوب المكسيك، المتاخمة لجواتيمالا.

وأوضح راميريز أن عدد الطلبات بلغ 3300 طلب في مكسيكو سيتي، و3000 في تاباتشولا".

وسيسمح التطبيق، الذي يُطلق عليه "نظام التسجيل المسبق"، للأفراد بتسجيل رغبتهم في طلب اللجوء عبر الإنترنت ومن المأمول أن يسرع عملية معالجة الطلبات.

ومن المتوقع إطلاقه الأسبوع المقبل في مكسيكو سيتي فقط، في حين من المتوقع أن تضاف مناطق أخرى في وقت لاحق، وفقًا لراميريز.

ويعتقد أن هذا التدفق يعود جزئيًا إلى إنهاء العمل بالمادة 42 في الولايات المتحدة، مما أدى إلى تدفق العديد على المكسيك على أمل عبور الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

لكن تبددت هذه الآمال من خلال قاعدة جديدة صارمة وضعتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تمنع معظم طالبي اللجوء الذين سافروا عبر بلدان أخرى من الحصول على الحماية في الولايات المتحدة إذا دخلوا البلاد بشكل غير قانوني.

وقال راميريز أيضًا إن بعض الأفراد المتقدمين للحصول على اللجوء في مكسيكو سيتي ربما لا زالوا ينتظرون الحصول على موعد عبر تطبيق "وان آب" التابع لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، والذي يمكن المستخدمين من تحديد مواعيد للدخول بشكل قانوني من خلال منفذ الدخول لتقديم طلباتهم للحصول على اللجوء.

وكان تطبيق "وان آب" الأمريكي قد تعرض لانتقادات شديدة من قبل مجموعات مناصرة المهاجرين، الذين أشاروا إلى أن بعض المهاجرين يفتقرون إلى الموارد اللازمة للحصول على هاتف ذكي، وغياب الوصول الكافي إلى الإنترنت لاستخدام التطبيق، وقد يواجهون صعوبة تتعلق باللغة والثقافة.

كما أشارت المجموعات أيضًا إلى مخاوف بشأن كيفية تعامل تقنية التعرف على الوجه في التطبيق مع ذوي البشرة الداكنة.

من جهتها، قالت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية إن التطبيق يعمل على النحو المنشود، وإن أكثر من 79 ألف فرد لديهم مواعيد مجدولة منذ إطلاق التطبيق في يناير الماضي.

وقامت هيئة الجمارك وحماية الحدود أيضًا بتحديث التطبيق في وقت سابق من هذا الشهر، فلأول مرة سمح للأشخاص في وسط المكسيك - ليس فقط على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك – بتقديم الطلبات من خلاله.

ولكن هناك فرقًا كبيرًا بين التطبيق الأمريكي والمكسيكي، بحسب راميريز؛ فعلى عكس تطبيق "وان آب"، يتيح تطبيق المكسيكي للأفراد التقدم بالطلبات من داخل الأراضي المكسيكية.