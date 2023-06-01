وصول أول مقاتلات أجنبية لألمانيا للقيام بتدريب كبير لسلاح الجو بمشاركة 25 دولة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وصلت أول طائرات مقاتلة أجنبية إلى ولاية شلزفيج-هولشتاين بشمال ألمانيا للمشاركة في تدريب كبير لسلاح الجو فوق أجزاء من ألمانيا.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال متحدث باسم القوات الجوية الألمانية، اليوم الخميس، إن ثماني طائرات طراز إف-18 تابعة للبحرية الأمريكية هبطت في قاعدة هون الجوية أمس الأربعاء.

ومن المنتظر أن تصل طائرات أخرى بعد غد السبت وبعد ذلك ستهبط طائرات طراز إف-16 من الولايات المتحدة في قاعدة ياجل.

ومن المتوقع بحلول مطلع الأسبوع بعد المقبل أن تصل أكثر من 70 طائرة مقاتلة من دول أخرى إلى القاعدتين، وقال المتحدث إن نحو 1800 جندي أجنبي سيتواجدون أثناء التدريبات في هون وياجل، مضيفا "العمود الفقري سيكون هنا".

وسيتم التدريب "اير دفيندر/المدافعون الجويون/2023" في الفترة بين 12 و23 يونيو الجاري تحت قيادة ألمانية وستشارك فيه وفقا لتصريحات سلاح الجو الألماني 25 دولة بـ250 طائرة و10000 جندي.

يذكر أن هذا هو أكبر تدريب لنقل القوات الجوية يتم القيام به منذ إنشاء حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وستتطلب العملية التي تستغرق أسبوعين إغلاق ثلاثة مجالات جوية بشكل مؤقت أمام الطيران المدني من الاثنين إلى الجمعة من كل أسبوع.

وأوضح سلاح الجو الألماني أن من الممكن أن يتم تنفيذ أغلب الطلعات فوق بحر الشمال وبحر البلطيق.