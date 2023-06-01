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أعلنت الهيئة العليا للانتخابات التركية، اليوم الخميس، النتائج النهائية للجولة الثانية لانتخابات الرئاسة في البلاد، حيث حصل الرئيس رجب طيب أردوغان على 52.18% من الأصوات، فيما حصل منافسه كمال كليتشدار أوغلو على 47.82%.

ونقلت وكالة أنباء "الاناضول" التركية اليوم الخميس، عن رئيس الهيئة العليا للانتخابات، أحمد ينار، قوله في مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة أنقرة، إن الهيئة أرسلت النتائج النهائية إلى الجريدة الرسمية للنشر.

وأوضح أن تركيا شهدت في 28 مايو الماضي، إجراء جولة ثانية للانتخابات التركية للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

وأوضح أن نسبة المشاركة في الجولة الثانية بلغت 84.15%، حيث أدلى 54 مليونا و23 ألفا و601 ناخب داخل وخارج البلاد بأصواتهم لانتخاب رئيس البلاد.

وأوضح أن أردوغان حصل على 27 مليونا و834 ألفا و589 صوتا، بنسبة 52.18%.

فيما حصل كليتشدار أوغلو على 25 مليونا و504 آلاف و724 صوتا، بنسبة 47.82%.

وقال ينار: "بعد التقييمات والقرارات الصادرة عن الهيئة العليا للانتخابات، ثبت أن السيد رجب طيب أردوغان انتخب رئيسا للبلاد، وقد تم إرسال النتائج النهائية إلى الجريدة الرسمية للنشر".