محافظ القاهرة يشرف على أعمال رفع الإعلانات المتساقطة إثر العاصفة الترابية

أشرف اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على أعمال رفع حطام اللوحة الإعلانية التى سقطت فوق كوبرى أكتوبر أعلى عزبة أبوحشيش بحى حدائق القبة، بسبب العاصفة الترابية القوية التى تعرضت لها العاصمة ظهر اليوم.

وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا بسقوط لوحة إعلانية مثبتة على شاسيه حديد تتبع إحدى الشركات الإعلانية الخاصة على سيارتين ودراجة بخارية فوق كوبرى أكتوبر وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسئولى الحى والإسعاف لموقع الحادث، كما تم عمل التحويلات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ووجه عبدالعال، في بيان له، اليوم الخميس، بتشكيل لجنة لمراجعة كل اللوحات الإعلانية المثبتة على الشاسيهات، لبيان مدى تأثرها من العاصفة القوية التي تعرضت لها القاهرة، حرصًا على حياة المواطنين.