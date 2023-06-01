تعرف على الملوك والملكات والرؤساء المقرر حضورهم حفل زفاف ولي عهد الأردن

تشهد العاصمة الأردنية عمّان، اليوم الخميس، زفاف ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله على السعودية رجوة آل سيف، في حفل سيحضره ملوك ورؤساء والعديد من أفراد الأسر الملكية والشخصيات في قصر الحسينية بالعاصمة الأردنية.

وبدأت الوفود الرسمية في الوصول إلى المملكة الأردنية لمشاركة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا في احتفالات زفاف ابنهما.

ورصدت "سكاي نيوز عربية"، حركة نشطة للطائرات العسكرية والمواكب الرسمية في مطار الملكة علياء الدولي بالعاصمة عمّان، ما يؤكد بدء وصول الوفود الرسمية.

وكان أول الحضور، ملك ماليزيا وزوجته والوفد المرافق له، حيث استقبل الملك عبدالله الثاني شاه ملك ماليزيا رعاية الدين المصطفى بالله في بيت الأردن.

كما وصل رئيس الجمهورية العراقية عبداللطيف رشيد إلى العاصمة الأردنية عمان، لحضور الحفل.

ومن المتوقع وفقا لما كشفت ووفق مصادر مقربة من القصر الملكي لـ"سكاي نيوز عربية"، أن يحضر الزفاف أكثر من 1700 شخصية من أفراد العائلة الملكية الأردنية، ورؤساء الدول العربية والأجنبية، وكبار المسئولين.

ووفقا لقناة المملكة الأردنية الرسمية، نستعرض آخر تحديث على قائمة الشخصيات الحاضرة والمتوقع حضورها للزفاف..

- رئيس العراق عبداللطيف جمال رشيد، والسيدة الأولى شاناز إبراهيم أحمد.

- ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

- السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ملك ماليزيا.

- رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي.

- ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عُمان.

- رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني.

- الرئيس الرواندي بول كاغامي.

- مبعوث البيت الأبيض الخاص للمناخ جون كيري.

- ملك هولندا فيليم ألكساندر والملكة ماكسيما وصاحبة السمو الملكي كاترينا أماليا، وريثة العرش الهولندي.

- الأميرة فيكتوريا وريثة عرش السويد، وزوجها الأمير دانيال.

- الأميرة اليابانية هيساكو من تاكامادو وابنتها الكبرى الأميرة تسوجوكو.

- الأمير هاكون ولي العهد النرويج.

- اللورد طارق أحمد، وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

- وزير الخارجية الباكستاني، بلاول بوتو زرداري.

- السيدة الأولى للولايات المتحدة الأميركية، جيل بايدن زوجة الرئيس جو بايدن.

- السلطان حاج حسن البلقية، سلطان بروناي دار السلام.

- الملك ويليام ألكسندر ملك مملكة هولندا.

- ولي العهد البريطاني والأمير ويليام أمير ويلز وزوجته الأميرة كيت ميدلتون.