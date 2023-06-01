وزارة العمل: توفير 4 آلاف فرصة عمل بملتقى لتوظيف الشباب في الشرقية

ذكرت وزارة العمل أنه تم انطلاق ملتقى التوظيف للشباب بالصالة المغطاة للشباب والرياضة بالزقازيق بمحافظة الشرقية لتوفير 4 آلاف فرصة عمل، وذلك بمشاركة أكثر من 40 شركة.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار برنامج (فرصة) الذي ينفذ من خلال مشروع (تشغيل الشباب في مصر) بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة الشرقية ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة؛ تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتنظيم هذه الملتقيات داخل المحافظات لتوفير فرص عمل للشباب.

وقال وزير العمل حسن شحاتة - في تصريح صحفي - إن هناك علاقة وطيدة وتعاونًا مشتركًا مع منظمة العمل الدولية ومكتبها بالقاهرة بالعديد من البرامج والمشروعات والتي من شأنها تعزيز علاقات العمل بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال وتوفير بيئة عمل لائقة.

وأكد التزام الدولة المصرية بمعايير العمل الدولية وإتباع سياسات من شأنها توفير الحماية والرعاية الاجتماعية والحياة الكريمة لجميع الفئات بما فيها العمالة غير المنتظمة وذوي الهمم، وفي هذا الشأن سعت الوزارة لزيادة عدد ملتقيات التوظيف للشباب في المحافظات بالتنسيق والتعاون مع منشآت القطاع الخاص والاستثماري لتوفير فرص عمل لائقة للشباب من الجنسين، وتخصيص جانب من هذه المتلقيات لذوي الهمم لاستيفاء نسبة تعيينهم داخل تلك المنشآت كما حددها القانون، مما يسهم بفعالية في خفض معدلات البطالة ودفع الاقتصاد.

ودعا الشباب المصري إلى ضرورة تغيير ثقافتهم تجاه العمل، وأن يُقبلوا على العمل الحر والاستفادة من كافة مبادرات الدولة التي تُشجع على العمل الحر، لافتًا إلى أنه جار العمل مع المنظمة على استراتيجية وطنية للتشغيل لتوثيق سياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل، وتوفير المعلومات الحقيقية والمشاركة بشكل عملي فى القضاء على البطالة.

وتابع أنه تم وضع كافة إمكانيات الوزارة بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين؛ لإنجاز تلك الاستراتيجية مع كافة الأطراف المعنية للخروج باستراتيجية وطنية معلوماتية وخدمية تتماشي مع متطلبات سوق العمل بالجمهورية الجديدة، مؤكدًا أهمية تلك الاستراتيجية بالنسبة لمتغيرات سوق العمل المصري، ورسم السياسات التي تعمل على توفير فرص عمل حقيقية للشباب.

من جانبه..قال أحمد عبدالهادي وكيل مديرية العمل بالشرقية - في تقريره للوزارة - إنه بالتعاون مع شركات القطاع الخاص بالمحافظة تم توفير 4 آلاف فرصة عمل على مجموعة من الوظائف في عدد من القطاعات ومنها القطاع الخدمي (سائقون - مسئولون تمويل - مندوب مبيعات - أفراد أمن - كول سنتر-مدخل بيانات)، والقطاع الصناعي (عمال إنتاج - فنين صيانة - فني لحام - براد)، والقطاع الزراعي (مهندسون زراعيون - عمال زراعيون - فنيون)، وقطاع الأغذية (عضو فريق - عامل إنتاج - مساعد إنتاج - عامل نظافة - عامل مخازن - عضو فريق - مدير مطعم - متلقي طلبات)، وقطاع الملابس (عمال إنتاج - عمال مكواه) وقطاع الدهانات (مسئول مبيعات).

وأضاف أن المزايا التي توفرها الشركات المشاركة بالملتقى تتمثل في تأمين صحي واجتماعي وبدل انتقال أو توفير وسيلة للانتقال وبدل وجبة وغيرها من المزايا التي تحقق الرضا الوظيفي وتزيد من الإنتاجية.

ودعا الشباب إلى متابعة الجهود التي تبذلها وزارة العمل بالمحافظات لتوفير فرص عمل لائقة للشباب في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، وكذلك فرص التدريب المهني على المهن التي يتطلبها سوق العمل، والتي تؤهل الشباب للالتحاق بالوظائف التي يرغبون في العمل بها.