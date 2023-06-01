محافظ أسوان يعتمد أسماء المكلفين بتولي مهام 14 إدارة بالديوان العام

اعتمد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أسماء العاملين الذين تم اختيارهم لتولي مهام ومسئولية 14 إدارة بالديوان العام للمحافظة، وذلك عقب اجتيازهم للمقابلات الشخصية التي خضعوا لها في المسابقة التي جرت خلال الفترة الماضية، وتقدم لها 33 من العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية ومديريات الخدمات والجهات الحكومية المختلفة، وفقا للشروط والضوابط المنظمة.

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية، العمل بشكل مستمر على تطوير منظومة العمل، واختيار الكوادر الشبابية المدربة والمؤهلة، والتي تمتلك الخبرة، وتتميز بالكفاءة والجدية في أداء الأعمال المنوطة بهم بكل تفاني وإخلاص، حيث يتم تصعيدهم لتولي المناصب القيادية ليكونوا نماذج يحتذى بها لزملائهم داخل دولاب العمل.

وأوضح المحافظ، أنه بالتوازي مع ذلك يتم تكوين فريق من الصف الثاني والثالث من العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية ومديريات الخدمات المختلفة، وخلق روح التنافس الإيجابي والبناء لديهم حتى يستطيعوا تحمل المسئولية، والتعامل مع التحديات بالكفاءة والجدية المطلوبة.

وضمت قائمة العاملين الذين تم تكليفهم بقرار محافظ أسوان رقم 146 لسنة 2023 لتسيير أعمال الـ14 إدارة بالديوان العام، لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية كل من: إبراهيم حجازى إبراهيم لإدارة التعاون، وسماح سمير عبد الجليل لإدارة بناء وتنمية القرية، ومحمود عوض إسماعيل لإدارة التعاقدات، والشاذلي عبد الفتاح محمد لإدارة الإعلام، وإسماعيل كمال أبو زيد لإدارة حماية أملاك الدولة، وأشرف محمد حساني لإدارة شئون المجالس والمؤتمرات، ورمضان بدري أبازيد لإدارة مركز الإنتاج والتدريب، ونهى محمود عبد الوهاب لإدارة المشروعات، وسندس حامد جامع لإدارة خدمة المواطنين، ومحمد حسن حسانين لإدارة الحدائق، كما تضمن القرار تكليف محمد أحمد حسن بالإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، مع ندب إيريني وديع فيلبس من مديرية الشباب والرياضة لتكلف بأعمال نائب مدير إدارة العلاقات العامة.