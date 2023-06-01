بنجلاديش تعتزم زيادة الضرائب والإنفاق في الموازنة السنوية الجديدة

اقترحت بنجلاديش زيادة الضرائب والإنفاق في موازنتها السنوية اليوم الخميس، في اختبار لسياسة رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة قبل الانتخابات المقررة العام المقبل.

ولا تعد محاولة تحقيق التوازن في الموازنة خيارا لرئيسة الوزراء، ولكنها شرط لصندوق النقد الدولي، الذي وافق في يناير الماضي على منح 4.7 مليار دولار للدولة الواقعة في جنوب آسيا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال وزير المالية البنجلاديشي أحمد مصطفى كمال، في كلمته أمام البرلمان بشأن الموازنة، "أثناء صياغة الموازنة، أعطينا الأولوية للتخفيف من حدة الفقر، والتحديات الاقتصادية المعاصرة ومبادرات التنمية المستقبلية".

وأضاف كمال: "سيتم التركيز على قطاعات جديدة لتحصيل الإيرادات لضمان إمدادات كافية من الموارد."

وأكدت حسينة الأسبوع الماضي أن بنجلاديش في وضع يؤهلها لتسديد قرض صندوق النقد الدولي.

وكانت هيئة موديز للتصنيف الائتماني قد قالت في أبريل الماضي إن قدرة بنجلاديش على تطبيق بنود صندوق النقد الدولي سوف تبقى عاملا أساسيا، في الوقت الذي تدرس فيه خفض تصنيفها الائتماني.

ويشار إلى أن ارتفاع الاسعار أدى لحدوث أزمة طاقة وارتفاع التضخم وتراجع الاحتياطي الخارجي، مما دفع حكومة حسينة للسعي للحصول على مساعدة من صندوق النقد الدولي.