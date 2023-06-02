قال الدكتور محمود شاهين مدير عام مركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد، إن العاصفة الترابية الشديدة التي تشهدها بعض محافظات الجمهورية، نتيجة تعرض البلاد إلى منخفض خماسيني، لا تزال مستمرة على مدار يومي الخميس والجمعة.



وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء الخميس، استمرار ارتفاع درجات الحرارة وتساقط الأمطار، بالتزامن مع نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة على مدار طقس اليوم وغد الجمعة.



وأشار إلى تراكم بعض السحب الكثيفة على معظم محافظات الجمهورية، كالقاهرة الكبرى ووسط وجنوب سيناء وبعض مدن القناة، الأمر الذي تسبب في انخفاض ملحوظ بالرؤية الأفقية على مدار اليوم، لافتا إلى تحسن الرؤية مقارنة بذروة العاصفة عصر الخميس.



وكشف عن توجه العاصفة الترابية اتجاه محافظات شمال الصعيد، قادمة من الصحراء الغربية مع استمرار التوقعات بشأن عودة الرياح المثيرة للرمال والأتربة إلى محافظة القاهرة غد الجمعة.



وأوضح أن فصل الربيع عادة ما يشهد مثل هذه التقلبات الجوية ونشاط الرياح، باعتباره فصلا انتقاليا بين الصيف والشتاء.